Nach Handy-Ausraster: Ronaldo will sich wehren

Cristiano Ronaldo will sich gegen eine Anklage des englischen Fußballverbandes FA wegen unangemessenen Verhaltens zur Wehr setzen. Der 37-jährige Star von Manchester United soll einem Fan des FC Everton beim Gang in die Kabine nach der 0:1-Niederlage in der Premier League im April ein Handy aus der Hand geschlagen haben. Dies würden Videoaufnahmen belegen.