Die Stadt Innsbruck und ihre unzähligen Baustellen

In dieses Baustellenbild passt ein wenig, dass bei der Wahl am Sonntag doch relativ viele Stimmberechtigte vor einem offiziell ausgeschriebenen, aber leider verschlossenen Wahllokal standen. Kein Hinweis, warum dem so ist, kein Schild, auf dem zu lesen stand, dass die Wahlsprengel 100 bis 103, in denen es 2127 Wahlberechtigte gab, ganz woanders wählen mussten. Sogar, als auf dieses Dilemma aufmerksam gemacht wurde, sah sich vonseiten der Stadt niemand veranlasst, wenigstens einen handgeschriebenen Zettel auf die Tür zu kleben.