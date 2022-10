Nach Unfall mit Traktor: Frau im Spital verstorben

Gegen 15.45 Uhr fuhr ein Landwirt aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Traktor und einem daran angehängten Kreiselschwader in der Feldgasse in Richtung Mitterdorf im Mürztal. Auf Höhe eines Anwesens in der Feldgasse 35 kam er an einer 87-Jährigen vorbei, die gerade am Straßenrand entlangging.