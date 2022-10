Top-Produkte von österreichischen Betrieben

Die Ergonomie des Bären war der Impulsgeber für eine innovative Technologie, die Muskelkraft optimal in Vortrieb umwandelt und so für ein außergewöhnliches Fahrerlebnis sorgt. Bärenbikes verbindet maximale Leistung mit Komfort. Bärenbikes macht die Technik zu deinem Verbündeten und den E-Bike-Sport zu deinem persönlichen Abenteuer. Das kraftvolle Tier war von Beginn an Inspirationsquelle des sportbegeisterten Bärenbikes-Teams. Mit Herzblut und reichem Erfahrungsschatz wurde das Ziel verfolgt, ein herausragendes E-Bike auf den Markt zu bringen, das ein völlig neues Fahrgefühl ermöglicht. Noch leichter, noch dynamischer, noch nutzergerechter.