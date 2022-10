Nur „Tee getrunken“ in der Terror-Wohnung

Sie soll eine zentrale Rolle in der Radikalisierung des Wiener Attentäters gespielt haben. Die kleine Wohnung in St. Pölten war laut Anklage der Mittelpunkt der dschihadistischen Szene von Niederösterreich und auch Wien. Der 24-Jährige im Wiener Landesgericht: der Mieter. Das sei aber nicht seine einzige Rolle gewesen. Neben Arabisch soll er auch Islam in der Wohnung unterrichtet haben - und dadurch versucht haben, junge Menschen zu rekrutieren. Für seine „Brüder“ soll er eine „ideologische Führungsposition“ eingenommen haben. Auch für den Schützen des Attentats in der Wiener Innenstadt.