Terror-Prozess: Die Bibliothek des Predigers

200 bis 250 Bücher umfasste die Bibliothek jenes Angeklagten, der als Kontaktmann des späteren Wien-Attentäters gilt. In der Wohnung in St. Pölten soll der 24-Jährige nicht nur islamistisches Gedankengut geliefert, sondern auch radikalisiert haben. Die Bibliothek nahm nun Islam-Koryphäe Guido Steinberg genauer unter die Lupe. Er ist Wissenschaftler aus Berlin, wird von Gerichten in Deutschland, Dänemark, sogar in den USA als Experte für Gutachten herangezogen.