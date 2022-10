Wiener Terroranschlag: IS-Prediger vor Gericht

„Sein Ziel ist es, DER neue radikal-islamische Prediger zu werden“, sagte die Staatsanwältin zu Beginn des Prozesses. Sie erinnert an die Anfänge, Verbrechen und den Aufstieg des IS. Im Zuge der Ermittlungen zum Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November 2020 wurde der jetzt angeklagte 24-Jährige als IS-Mitglied festgenommen. Seine Wohnung wurde einen Tag nach dem Amoklauf von der WEGA gestürmt.