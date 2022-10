Mund aufmachen | Raketen als „Naturphänomen“

Mund aufmachen. Die Erwartungen an den Sieger sind hoch: Die „Krone“ hat sich am Montag umgehört, was man sich im Land von Alexander Van der Bellen in seiner zweiten Amtszeit erwartet. Die Ansprüche sind breit gefächert: Der Politexperte erklärt, VdB müsse stärker den Eindruck erwecken, steuernd einzugreifen. Und müsse gleichzeitig aufpassen, nicht zum Spielball der Politik zu werden. Die jungen Wähler, das ergaben Nachwahlanalysen, wünschen sich eine starke Stimme in der Politik. Und was sagen die Leute auf der Straße? Ein 39-Jähriger fordert vom alten und neuen Präsidenten „mehr Kommunikation bezüglich seiner Vorhaben“, eine 20-jährige Studentin eine „aktivere Kommunikation“, ein 61-jähriger Pensionist meint, „Van der Bellen darf in Zukunft gerne dynamischer werden, er hat bisher zu viel geschwiegen.“ Man kann die Wünsche sehr einfach zusammenfassen: Vom Präsidenten wird reihum erwartet, er möge öfter den Mund aufmachen.