Nach WM-Titel jagt Verstappen Schumacher & Vettel

„Du weißt nie, ob das je wieder so sein wird“

Mit solchen Zahlenspielen befasst sich Verstappen nicht. „Es ist jetzt wirklich kein Druck mehr, aber ich will natürlich versuchen, mehr Rennen zu gewinnen“, erklärte der Doppelweltmeister. „Von dem Auto, das wir derzeit haben, müssen wir versuchen zu profitieren, weil du weißt nie, ob das je wieder so sein wird, nächstes Jahr oder in den nachfolgenden. Deshalb werden wir definitiv versuchen, weitere Rennen zu gewinnen“, sagte Verstappen.