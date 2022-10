Nun auch Hiobsbotschaft für Schweizer Ski-Team

Junioren-Weltmeisterin

2016 hatte sich die Schweizerin zur Junioren-Weltmeisterin im Riesentorlauf gekürt. Ihr bisher bestes Ergebnis im Weltcup erzielte sie am 23. Januar 2021 mit Platz sechs in der Abfahrt von Crans-Montana. In der vergangenen Saison erreicht sie mit Platz sieben im Super-G von Garmisch-Partenkirchen ihr bestes Weltcupresultat in dieser Disziplin.