Herrl drohte: „Sonst muss ich den Hund erschießen“

Nachdem der Mann über das Verbot der Tötung aufgeklärt worden war, stellte sich heraus, dass er diese Aussage nur in seiner Verzweiflung und Überforderung getätigt hatte. Er habe den Maltesermischling „Benni“ von einem Bekannten bekommen, seiner krebskranken Mutter geschenkt und nach deren Tod zu sich in die Mietwohnung mitgenommen, wo er ihn aber nicht halten durfte, so die Pfotenhilfe.