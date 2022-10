Schlager: „Können uns das nicht richtig erklären“

Dass die Athletiker nach dem Rückstand in Hälfte zwei so einbrachen, ärgerte den Coach der Linzer besonders. „Auf einmal war es, als ob uns die Power verlassen hat. Ich will nur nicht, dass wir wie im letzten Jahr den Kopf in den Sand stecken, wenn es mal nicht so läuft. Das ist etwas, was ich am allerwenigsten vertrage. Wenn man 35 Minuten Zeit hat zurückzukommen, will ich verdammt nochmal sehen, dass man da alles gibt“, erklärte Kühbauer.