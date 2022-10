Der LASK schlitterte gegen Hartberg am Samstag in eine 0:3-Heimpleite. „Mit dem 0:1 in der zweiten Halbzeit waren wir auf einmal nicht mehr im Spiel drinnen. Das ist das, was ich nicht mehr sehen will“, ärgerte sich LASK-Coach Didi Kühbauer. Hier die Stimmen zum Spiel: