Markttage melden sich rekordverdächtig zurück

Vermeintlich besonders stolz rankten sich am Samstag die 60.000 Obstbäume in Haiming gen Himmel. Sie kommen wieder, die Massen. Immerhin sind sie „schuld“ an dem, was sich am Samstag beim ersten Markttag wieder abspielte. Die kontaktlosen „Verkaufstage“ in den zwei Coronajahren waren nicht einmal ein Schatten. Die Menschen scheinen ausgehungert nach schauen, kosten, flanieren und natürlich auch kaufen, sich Vorrat anzulegen.