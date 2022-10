Graz: In Budget-Krise ruft KPÖ zur großen Demo

Gibt es auch in Graz 10-Prozent-Plus?

Unabhängig davon ruft am Freitag die KPÖ in Graz zur Demo (ab 16 Uhr am Hauptbahnhof). Bürgermeisterin Elke Kahr betont: „Das Leben muss leistbar bleiben.“ Eine der Forderungen: Kein Kollektiv-Lohnabschluss unter zehn Prozent! Aber gilt das auch für das städtische Personal in Graz, für das KPÖ-Stadtrat Manfred Eber zuständig ist? Ein solches Plus wäre etwa 15 Millionen Euro schwer.