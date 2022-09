Doris Kampus „Ich bin keine Übergangslösung!“

Am Dienstagabend fand die Kür statt: Im erweiterten Parteivorstand der Grazer SPÖ wurde Doris Kampus zur neuen Vorsitzenden gewählt - mit 20 von 21 Stimmen. Dass 15 Vorstandsmitglieder fehlten, enttäusche sie nicht, so Kampus am Tag danach. Viele seien krank, beruflich verhindert oder noch auf Urlaub gewesen. Kampus habe von den Abwesenden viele zustimmende Nachrichten erhalten. Für sie wird ohnehin ein anderes Ergebnis entscheidend sein: Im ersten Halbjahr 2023 folgt die offizielle Kür am Parteitag - mit einer Direktwahl unter den 2783 Parteimitgliedern.