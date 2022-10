Warnung vor Extremisten voller Hass und Angst

Schwieriger Spagat mit der Freiheit

Das Recht zu Demonstrieren ist ein hohes Gut in einer Demokratie und entsprechend von der Verfassung geschützt. Auch Radikale und Extremisten dürfen demonstrieren. Sie dürfen aber Kundgebungen von Bürgerinnen und Bürgern, die Verunsicherung und Unmut äußern, nicht kapern und nicht missbrauchen. Menschen aufzuhetzen, ist ebenso feig wie verwerflich. Aber mehr rechtliche Mittel? Es gibt - bis zur Untersagung - eh schon viele Eingriffsmöglichkeiten in Demo-Auswüchse. Hier nachzuschärfen wird ein schwieriger Spagat mit der Freiheit, an dem sich die Politik messen lassen muss.