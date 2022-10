„Lucky Car“ steigt bei Eloop-Carsharing ein

Im Jahr 2008 hat Ossi Matic, eigentlich gelernter Installateur, seine erste „Lucky Car“-Filiale in Brunn am Gebirge (NÖ) aufgesperrt. Seither ist die Kfz-Werkstattkette (auch durch die Übernahme von Midas 2019) kräftig auf mittlerweile 41 Filialen in Österreich gewachsen. Dazu kam im Vorjahr mit einem Standort in der Schweiz der erste Schritt ins Ausland. „Das Geschäft nahe Zürich läuft sehr gut“, freut sich Mitra Kos, der seit 2021 die Firma leitet. Daher will man dort spätestens bis Anfang 2023 eine zweite Filiale eröffnen.