Nächste Wiener Klinik in dramatischer Personalnot

Der Urologie am AKH gehen die Pfleger aus (wir berichteten). Akutpatienten können nicht mehr richtig versorgt werden. Patienten warten auf Operationen sechs Monate, sofern sie nicht in Lebensgefahr schweben. In der Klinik Floridsdorf (früher KH Nord) ist es akuter Ärztemangel, der in der Gynäkologie und Geburtenstation nur noch eine Art Notbetrieb möglich macht.