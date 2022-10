Mann beschädigte Skulpturen in den Vatikan-Museen

Ein US-Amerikaner ägyptischer Herkunft hat am Mittwoch in den Vatikanischen Museen in Rom zwei auf Regalen stehende antike Büsten auf den Boden geworfen und sie beschädigt. Der Tourist, der sich aufgeregt hatte und Berichten zufolge mit Papst Franziskus sprechen wollte, versuchte zu fliehen, wurde von Gendarmen des Vatikans festgenommen und zur Befragung auf eine Polizeistation gebracht.