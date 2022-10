Einzigartig: Digitale Lawinentafeln auf Nordkette

Als einzige Großstadt in den Ostalpen ist Innsbruck von Lawinen gefährdet. Teile des Siedlungsraums sind nach Starkniederschlägen bedroht, Wege müssen dann gesperrt werden. Rückte bisher die Feuerwehr aus, um die entsprechenden Sperrtafeln zu aktivieren, so stellt die Stadt in einem international einzigartigen Pilotprojekt ab dem kommenden Winter auf digitale Sperrtafeln um. „Wir bauen in drei oder vier von insgesamt zehn Lawinentafeln digitale Warn- bzw. Sperrzeichen ein“, informierte am Dienstag Innsbrucks Sicherheitsstadtrat, Vizebürgermeister Johannes Anzengruber, in einem Pressegespräch. Die Stadt kann die Sperrsymbole dann ganz einfach und ohne Verzögerung digital aktivieren.