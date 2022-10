Toto Wolff überrascht mit dieser Hamilton-Ansage

Der 37-jährige Brite habe Wolff erst in der Vorwoche gesagt, dass er noch weitere fünf Jahre in sich habe und weiterhin fahren will. Hamiltons Vertrag läuft Ende nächsten Jahres aus, die kommende wird bereits seine 17. Saison in der Rennserie. „Er wird nirgendwo anders hingehen, und wenn wir ein konkurrenzfähiges Auto liefern können und er um Siege kämpfen kann, wird er mehr Titel gewinnen“, erklärte Wolff.