Schumacher: „Wolff ist ein schlechter Verlierer“

Wolff habe bis heute nicht verdaut hat, dass er die WM 2021 verloren hat, weshalb er nun ständig gegen Red Bull schieße, so Schumacher. Dennoch könne der Deutsche das Argument des 50-Jährigen verstehen. „Was aber klar ist: Der Kostendeckel muss eingehalten werden. Sollte das nicht so gewesen sein, dann muss natürlich eine Strafe her“, so der sechsfache Grand-Prix-Sieger gegenüber „Sky“.