Lewis Hamilton: „... dann ist das niemals schön“

„Hoffe, dass es besser wird“

„Ich bin daher wirklich dankbar, dass es 2008 (gegen Felipe Massa) um die letzten 17 Sekunden ging“, so Hamilton. „Und im vergangenen Jahr war es im Grunde auch so. Ich hoffe, dass es in Zukunft etwas besser wird.“ Zur Erinnerung: Vergangene Saison waren Hamilton und Verstappen punktgleich in das letzte Rennen in Abu Dhabi gestartet. Nachdem bereits alles auf Hamiltons achten Titel hingedeutet hatte, rettete denn Niederländer eine Safety-Car-Phase. In der letzten Rennrunde konnte das heutige Geburtstagskind seinem Rivalen den Titel noch wegschnappen.