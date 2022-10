Lewis Hamilton schlägt nach Unfall Auto-Alarm

„Es war blockiert“

„Ich weiß es nicht genau, was passiert ist“, so Hamilton nach dem Rennen. „Ich will es nicht darauf schieben, aber das Auto hatte viel Bodenkontakt, und offensichtlich war es blockiert. Ich weiß also nicht, woher das Blockieren kam.“ Dass der Frontflügel dabei kaputtgegangen war, merkte der F1-Star erst später. „Als die Funken flogen. Von da an wusste ich, dass es vorbei war“, gesteht er.