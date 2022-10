Justiz kontert Kritik an „überlangen Verfahren“

So lange dauern Ermittlungsverfahren im Schnitt:

So laufe ein Ermittlungsverfahren durchschnittlich 3,6 Monate. Mitsamt Hauptverhandlung kämen Strafverfahren an Bezirksgerichten auf sechs Monate, an Landesgerichten auf 4,2 Monate. Dass es dennoch „einige wenige Verfahren“ gebe, die länger dauern, begründete das Justizministerium mit komplexen Verfahren, wie etwa in den Bereichen Terrorismus, organisierte Kriminalität und Korruption.