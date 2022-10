„Es ist dann auch eine Qualitätsfrage!“

„Wir haben den Gegner im Griff und schenken die Partie am Ende wieder her. Wir belohnen uns einfach nicht“, war Coach Marek Kausich bedient. Individuelle Fehler brachten den Burgenlandliga-Aufsteiger einmal mehr um wichtige Punkte. Apropos Burgenlandliga. „Die teilweise naive Spielweise aus dem Vorjahr reicht in der Regionalliga einfach nicht. Da muss sich jeder an die eigene Nase fassen!“



„Spieler stehen am Platz“

Der Trainer ist sauer, legt den Finger in die Wunde. „Sicher ist es dann auch eine Qualitätsfrage. Wir wussten das, wollten es mit mannschaftlicher Kompaktheit wettmachen. Das gelingt uns aber nicht immer.“ Über 90 Minuten gesehen reicht es oft nicht, die volle Leistung abzurufen. „Wir reden jede Woche auf’s Neue, sprechen die Dinge an. Aber die Spieler stehen am Platz, müssen sich aus der Situation wieder rausholen!“ Am Freitag kommt Titelkandidat Stripfing. Da kann man nur überraschen...