Krieg: Russland-Sportler kämpfen um Verschonung

Russische Kommentatoren meinten, dass es sich in dem Fall wohl um einen militärischen Strafdienst für den ehemaligen ZSKA-Spieler handle. Fedotow hatte im Mai einen Einjahresvertrag bei den Philadelphia Flyers in der nordamerikanischen National Hockey League unterschrieben. Statt in die USA ging es für den Star aber in den tristen russischen Norden auf einen Militärstützpunkt im Gebiet um die Hafenstadt Archangelsk.