Harry und Meghan halten für neue Fotos Händchen

„Der Herzog und die Herzogin von Sussex wenige Momente bevor sie an der Eröffnungszeremonie beim One Young World im letzten Monat teilnahmen“, kommentierte der Fotograf, der im Sommer auch Harrys und Meghans Töchterchen Lilibet Diana zu ihrem ersten Geburtstag, den sie in Großbritannien begangen hatte, in Szene gesetzt hat. Die neuen Fotos des Paares entstanden also während einer seiner Charity-Auftritte, die die Sussexes wenige Tage vor dem Tod von Queen Elizabeth in Europa absolviert hatten.