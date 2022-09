Kalte Progression: Das Schmäh-Ende

Dieses System war für die jeweilige Regierung wunderbar: Man kassierte still die inflationsbedingten Erhöhungen, und alle paar Jahre, wenn wieder ein paar Milliarden Euro zusammengekommen waren, rief man dem Volk zu: „Jetzt machen wir eine große Steuerreform, die wird in die Milliarden gehen.“ Aha, jene Milliarden, die uns vorher heimlich, still und leise abgeknöpft wurden.