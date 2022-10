„Darf ich das System Kirche überhaupt mittragen?“

Ist das jetzt der Platz, nach dem ich das ganze Jahr mit meinen Interviewpartnern gesucht habe? Habe ich ihn endlich gefunden? Ein Ort, der eine fasst vollkommene Geborgenheit ausstrahlt, und das inmitten eines stark zersiedelten Gebiets mit moderner Architektur und Zubringern zur Autobahn. Ist das jetzt das ersehnte „Plätzle“, das jeder Mensch braucht. Heute mehr denn je? Ich stehe vor einem uralten Bauernhaus in Götzis, das über 400 Jahre auf dem Buckel hat. Trete in einen verschwenderischen Garten, in dem es paradiesisch duftet, sogar noch im Herbst. Zwei Hühner stolzieren über das Grundstück. Eine ältere Dame steht im gedrungen Türrahmen und erwartet mich und den Fotografen.