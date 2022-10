Rekordmeister wartet seit 2006 Tagen auf Heimsieg

Man muss aber ganz weit in den Geschichtsbüchern zurückblicken, um den letzten vollen Erfolg der Bregenzer in der Liga zu finden. Am 3. November 2018 gewann der Rekordmeister mit 28:23 in der Wiener Hollgasse. Der letzte Heimsieg in der Meisterschaft ist gar 2006 Tage her. Am 4. April 2017 gab es ein 37:31.