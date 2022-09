Verletzter Brasilo als Chance für das Wunderkind

Ausgerechnet in der heißen Phase im Herbst muss der Brasilianer aber länger pausieren als erhofft. Der Knipser, der kurz vor dem Chelsea-Gastspiel (1:1) aufgrund einer Muskelblessur passen musste, fällt weiter aus. Die Verletzung sei „schlimmer als für mich zuletzt erwartet“, wie Trainer Matthias Jaissle bestätigte. Gegen den LASK ist er morgen (17) definitiv kein Thema, auch ein Einsatz am Mittwoch in der Champions League gegen Dinamo Zagreb erscheint unwahrscheinlich. Angst und bange muss den Bullen ob Fernandos „Fehlzündung“ aber nicht werden. Mit Benjamin Sesko schickt sich ein Wunderkind an, in jene Form zu kommen, in der ihn die Verantwortlichen gerne sehen.