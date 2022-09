Energiesparen für Gewächshäuser fast unmöglich

Wärme dank Biomasse

„Zwei Monate lang brauchen sie für das Wachstum Wärme. Tagsüber hilft die Sonne mit, in der Nacht muss jeden Tag kontinuierlich geheizt werden.“ Der Klagenfurter hat sechs Glashäuser und ist froh, dass sein Vater schon in den 80er Jahren auf Biomasse umgestellt hat. In der Gärtnerei hat Urabl einen eigenen Heizraum, die Leitungen gehen in alle Glashäuser. Zwei heizt er noch mit Öl: „Da gibt es eine Kostenexplosion. Für einen Liter Heizöl hab ich vor einem Jahr 70 Cent bezahlt, heuer 1,70. Auch der Ölkessel kostet Geld, braucht Pflege. Die Preise pro Weihnachtsstern betragen beim Großhandel normal zwischen 5 und 15 Euro, heuer werden sie steigen.“