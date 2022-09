Bewusstloses Opfer nach Missbrauch „umgebettet“

Der Verdächtige war aufgeflogen, als ein Passant beobachtete, wie er in einer öffentlichen Toilette in Schörfling am Attersee Mini-Kameras installieren wollte. Bei der folgenden Hausdurchsuchung entdeckten Polizisten pornografisches Bildmaterial auf Handy, Laptop und Tablet. Unter den Opfern sollen auch Minderjährige sein.