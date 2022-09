Yakin: „Yann Sommer zockt im Training um Geld“

„Die Spieler beißen sich an Yann die Zähne aus. Sie spielen im Training um Geld, und er hat seine Kasse wieder gefüllt diese Woche“, so der Schweiz-Coach. Verständlich, konnte der Gladbach-Legionär doch auch gegen Tschechien erneut sein Können unter Beweis stellen. In der 61. Spielminute war Tomas Soucek für Tschechien zum Strafstoß angetreten, scheiterte jedoch am überragenden Sommer, der seinen Schweizern damit den 2:1-Sieg retten konnte.