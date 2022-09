Neuer Job! Gernot Plassnegger übernimmt Kalsdorf

Gernot Plassnegger ist zurück im Fußball-Geschäft. Seit Oktober 2021 war der Ex-GAK-Trainer ohne Klub. Nun unterschrieb der 44-Jährige bei Regionalligist Kalsdorf und soll den Nachzügler in der dritten Liga wieder nach vorne bringen. Plassnegger, der selbst als Spieler 247 Mal in der Bundesliga gespielt hat und zudem auf eine Auslandserfahrung in Deutschland und Griechenland zurückbliebt, trainierte in seiner Coaching-Laufbahn auch schon den GAK und Lustenau in der Zweiten Liga. In Kalsdorf unterschrieb Plassnegger bis Sommer 2024.