Man stahl Bargeld und Handy aus einem Auto

Zigaretten gekauft

Mit der entwendeten Bankomatkarte versuchte der 45-Jährige in weiterer Folge bei einer Bankfiliale Bargeld zu beheben. Weiters kaufte er sich bei einem Zigarettenautomaten drei Packungen Zigaretten. Im Zuge einer gerichtlich bewilligten Durchsuchungsanordnung am 28. September 2022 konnte in der Wohnung des Mannes Suchtgift sichergestellt werden. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er zeigte sich geständig und wird der Staatsanwaltschaft Ried i.I. angezeigt.