Geliebtes „Luxus-Problem“ bei WSG vor Rapid-Match

Doch in dieser Pause durfte Thomas Silberberger all seine „Schäfchen“ in Wattens behalten. Außer den rekonvaleszenten Skrbo (Beinbruch) und Osarenren Okungbowa (Faserriss im Oberschenkel) kann der Wattener Coach tagtäglich den gesamten Kader begrüßen.