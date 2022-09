Derby-8:0 brachte den Trainer in Nöte

Was haben Namen wie Pfeifenberger (Lungau), Grössinger (Henndorf) oder Schwärz (Nußdorf) im Unterhaus gemeinsam? Keiner weiß, wie viele es von ihnen gibt! Und es macht die defensive Zuordnung für den Gegner schwieriger, wenn alle gleich heißen. Bei der Familienbande in Nußdorf zeigte sich das zuletzt allzu deutlich. St. Georgen sah im Derby phasenweise überhaupt nur mehr Schwärz. Beim 8:0-Bestschießen gab’s acht Schützen, darunter gleich vier diesen Namens! „Andreas und Florian sind Brüder, deren Cousins Felix und Christof auch Brüder sind“, grinst Trainer Durmaz. Mit Jakob kickt gar noch einer in der Reserve. Dazu kommen Florian (ein Tor) und Clemens Buchwinkler als Schwärz-Cousins. Da soll sich noch einer auskennen.