Kleid zu eng: Kardashian muss Stiege hinaufhoppeln

„Es ist hart, aufs Klo zu müssen“

Auch in der Talkshow „Live with Kelly and Ryan“ sprach Kim Kardashian darüber, dass ihre außergewöhnlichen Outfits sie im Alltag mitunter vor ungeahnte Probleme stellen. In der Show trug die 41-Jährige ein schwarzes Oberteil mit integrierten Handschuhen. Darauf angesprochen, berichtete sie: „Alles ist aneinander befestigt. Ich müsste also mein Hemd ausziehen, um im Auto eine SMS zu schreiben.“