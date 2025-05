Annemarie spielt die „Brigitte-Klatsche“ nach

Nur im Höschen und auf High Heels steht Annemarie Carpendale vor ihrem Ehemann Wayne – und zielt mit der Hand mitten ins Gesicht. Was wie ein verruchter Schlafzimmermoment aussieht, ist in Wahrheit eine freche Parodie auf den viralen Clip der Woche: Brigitte Macrons Hand im Gesicht von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim Staatsbesuch in Vietnam!