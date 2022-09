Herrenloses Auto stürzte 40 Meter über Steilhang

Spektakulärer Unfall am Montag im Tiroler Unterland: Nachdem ein 63-jähriger Einheimischer sein Auto vor einem Haus in Going am Wilden Kaiser (Bezirk Kitzbühel) abgestellt hatte, rollte der Wagen davon und stürzte letztlich 40 Meter über einen Steilhang in ein Bachbett. Der Besitzer war dem Pkw noch nachgelaufen und fiel dabei selbst mehrere Meter den Abhang hinab. Er erlitt dabei Verletzungen.