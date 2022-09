Ein Tankstellenpächter gibt der Krise ein Gesicht

Selbstverständlich ärgern sich die Autofahrer über die überdimensional gestiegenen Spritpreise. Aber wie sieht es hinter der Zapfsäule aus? „Wenn es nicht bald Unterstützung vom Staat für Unternehmer gibt, bin ich hin!“, sagt Wolfgang Bauer, seit 2012 Pächter einer Tankstelle in Donnerskirchen. Beim 51-Jährigen arbeiten vier Angestellte und zwei geringfügig Beschäftigte. „Meine Reserven sind aufgebraucht“, so Bauer, der in einem offenen Brief um Hilfe schreit. Adressatin ist die Wirtschaftskammer mit ihren Sparten Tankstellen-Transport-Verkehr, Gastronomie und Handel.