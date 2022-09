„Schlimmster & bester Moment in einem Augenblick“

In der Netflix-Doku „I am Georgina“ hat sich Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez nun erstmals selbst zum tragischen Verlust ihres Kindes geäußert. Die 28-Jährige war mit Zwillingen schwanger gewesen, im April kam jedoch nur Töchterchen Bella Esmeralda zur Welt. Für das Model „der beste und schlimmste Moment ihres Lebens in nur einem Augenblick“.