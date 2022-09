Böses „Foul“ an Buben: Cristiano Ronaldo angeklagt

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo von Manchester United ist wegen eines Wutausbruchs nach einem Premier-League-Spiel in der vergangenen Saison vom englischen Verband FA angeklagt worden! Sein Verhalten nach dem Spiel beim FC Everton am 9. April (0:1) sei unangemessen und/oder gewalttätig gewesen, hieß es in der FA-Mitteilung.