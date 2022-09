Erster ÖVP-Dämpfer nach 12 Wahlerfolgen unter Kurz

Bundes-ÖVP sieht Verluste geringer als befürchtet

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker hat die Verluste der ÖVP in Tirol am Sonntag kleingeredet und auf den ersten Platz verwiesen. „Die Volkspartei bleibt weiterhin die mit Abstand stärkste Kraft in Tirol, mit deutlichem Abstand zu allen anderen Parteien.“ Spitzenkandidat Anton Mattle habe sich zum Ziel gesetzt, die 30 Prozent zu überspringen und das sei deutlich gelungen. Grünen-Chef Werner Kogler übte sich in Optimismus und erklärte die Verluste mit den schwierigen Zeiten.