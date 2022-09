Personalkrise: „Viele Fälle sind im Spital falsch“

Die Aufstockung von Medizin-Studienplätzen wird oft als zentrale Maßnahme genannt. Zurecht?

Im OECD-Vergleich ist Österreich, was praktizierende Ärzte angeht, top. Wir bilden nicht zu wenig Leute aus. Es hapert unter anderem, wie gesagt, an der Verteilung und ganz massiv an der Attraktivität der Arbeitgeber im Gesundheitswesen.