Kommende Woche bringt Kaltfront nach Österreich

Auch am Mittwoch zieht die Kaltfront an den Alpen entlang und dann langsam in Richtung Osten bzw. Südosten weiter. Im Süden und Osten bleibt es am Vormittag noch länger sonnig und trocken, bevor sich die Regenschauer ausbreiten. In der Früh werden höchstens zehn Grad erwartet, über den Tag klettern die Temperaturen auf bis zu 17 Grad.