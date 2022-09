Bild von Stahlwerk-Kämpfer geht um die Welt

Mykhailo Dianow ist 42, er lebt in Ternopil. Nach Informationen von „hromadske international“ absolvierte er die Musikschule mit einem Abschluss in Klavier, aber seine wahre musikalische Leidenschaft gilt der Gitarre. Außerdem angelt und liest er gerne. Am 6. Februar 2020 schrieb Mykhailo Dianow einen Beitrag auf seiner Facebook-Seite: „Ich kann sterben, wie und wann ich will - es liegt nicht an mir zu entscheiden. Aber es liegt in meiner Macht, zu entscheiden, wie ich lebe. Tapfer oder leise. Hier bin ich einfach allmächtig. Es ist offensichtlich. Es ist ein Axiom. Wenn etwas Schlimmes passiert in der Welt, du kannst nichts tun, oder du kannst etwas tun. Ich habe schon nichts versucht.“